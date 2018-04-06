Киевстар запустил 4G в 20 населенных пунктах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"6 апреля высокоскоростной мобильный интернет 4G от Киевстар появился в Киеве, а также в таких городах как: Днепр, Одесса, Львов, Харьков, Тернополь, Винница, Ужгород, Хмельницкий, на курортах и ​​в пунктах пересечения границ: Затока, Каролино-Бугаз, Кирилловка, Ясиня, Поляница, Чоп, Рава-Русская, Старовойтово, Краковец, Устилуг, Шегини", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что 4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующих тарифных планов.

Напомним, lifecell и Vodafone запустили 4G 30 марта. За первую неделю работы 4G-сети ею воспользовались более миллиона украинцев: 600 тысяч пользователей Vodafone и 400 тысяч пользователей lifecell.

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Экономическая правда