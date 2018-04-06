Гривня на открытии межбанка укрепляется
Пятница, 6 апреля 2018, 11:15
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6 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,03-26,06 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,03-26,06 гривны;
Евро - 31,82-31,86 гривны;
Российский рубль - 0,4498-0,4507 гривны.
Напомним, 5 апреля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,01-26,04 гривны за доллар.
Экономическая правда