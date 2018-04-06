Гривня на открытии межбанка укрепляется

6 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 26,03-26,06 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,03-26,06 гривны;

Евро - 31,82-31,86 гривны;

Российский рубль - 0,4498-0,4507 гривны.

Напомним, 5 апреля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,01-26,04 гривны за доллар.

Экономическая правда