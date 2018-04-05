Гривня зміцнилася на міжбанку "попри" аукціон НБУ
Четвер, 5 квітня 2018, 17:30
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5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,01-26,04 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,01-26,04 гривні;
Євро - 31,87-31,90 гривні;
Російський рубль - 0,4511-0,4519 гривні.
Як повідомлялося, НБУ вийшов на міжбанк з аукціоном і викупив 50 млн доларів за середньозваженим курсом 26,0488 гривні.
Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 5 квітня почалися зі зниження котирувань курсу гривні з 26,13-26,16 за долар до 26,01-26,04 за долар.
Економічна правда