Официальный курс: гривня существенно укрепилась
Пятница, 6 апреля 2018, 09:21
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 6 апреля на уровне 26,06 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,95 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5270 гривни.
Напомним, 5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,01-26,04 гривни за доллар.
Экономическая правда