Официальный курс: гривня существенно укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 6 апреля на уровне 26,06 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,95 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5270 гривни.

Напомним, 5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,01-26,04 гривни за доллар.

Экономическая правда