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Рева прокомментировал заявление относительно алиментов на родителей

Четверг, 5 апреля 2018, 19:35
 

Министр социальной политики Андрей Рева опроверг, что дети должны платить алименты на родителей.

Об сообщает пресс-служба министерства.

"Распространяется недостоверная информация, если не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность", - отметил министр.

Он отметил, что отношения в семье должны регулироваться не деньгами, а самой семьей.

"Вместе с тем, бывают ситуации, о которых я говорил в эфире, о зоне АТО. Волонтеры собрали немощных, одиноких, стариков, которые там остались одни. Они разговаривали с ними и выяснили, что у них есть родные. И волонтеры к ним звонят, и спрашивают, ваши родители в такой сложной ситуации, помогите им. А волонтеру, как он рассказал, те дети ответили: "Перезвоните, когда умрут ...", - рассказал Рева.

По его словам, на вопрос журналиста он напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях.

"Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: двести вторая и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей. А если эти дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что эти лица несут уголовную ответственность. Подчеркиваю, по решению суда", - пояснил Рева.

"Значит ли это, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей? Нет, это полная чушь", - добавил он.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Экономическая правда

Рева Минсоцполитики
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