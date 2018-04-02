В уряді хочуть ввести аліменти на утримання літніх батьків

Міністр соціальної політики Андрій Рева переконаний, що діти повинні платити аліменти на утримання літніх батьків.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода в деталях".

"Я вважаю, що у випадку дітей до літніх батьків має бути жорстка відповідальність – потрібно законодавчо ввести серйозну відповідальність – вони теж повинні платити аліменти на утримання батьків. У 51-й статті Конституції написано, що батьки зобов’язані утримувати свої неповнолітних дітей, повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків", – сказав Рева.

Він зазначив, що зараз Міністерство юстиції "воює зі злісними неплатниками аліментів".

"Я вважаю це дуже правильно. Подивіться скільки тисяч дорослих чоловіків, які нормально себе відчувають, не вважають за потрібне давати кошти на виховання і розвиток своїх дітей. Буквально за місяць цим дітям більше 500 млн гривень було перераховано такими недолугими батьками", – заявив Рева.

Нагадаємо, 6 лютого набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців.

Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи" для порушника.

Раніше Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

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