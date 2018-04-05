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Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности

Четверг, 5 апреля 2018, 18:00
 

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия", - сообщил Порошенко.

По его словам, создание соответствующего органа позволит ликвидировать коррупцию в правоохранительных органах, которые также выполняли функции контроля фискальной дисциплины.

"Все они приходили проверять уплату налогов: милиция, СБУ, прокуратура, таможня. Все. Мне очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нет, там (на предприятиях - ред) вам нечего делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами" , - отметил Порошенко.

Напомним, в марте глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

Подробнее о Нацбюро читайте в статье: "Синдром завтра": почему Порошенко отложил ключевые налоговые реформы

Экономическая правда

Порошенко финансы налоги
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