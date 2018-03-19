Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финансовой безопасности

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

Об этом говорится на официальном сайте ВР.

Национальное бюро финансовой безопасности - правоохранительный орган, который может заменить налоговую милицию.

Напомним, с 1 января 2017 налоговая милиция оказалась вне закона: депутаты ошибочно исключили из Налогового кодекса положения о налоговой милиции. Новый закон, который бы определил правила ее работы, не появился.

В марте 2017 правительство одобрило законопроект о создании ее заменителя - Службы финансовых расследований (СФР). Законопроект о СФР не нашел поддержки на уровне парламента, президента и силовых ведомств.

В декабря 2017 года президент забрал эстафету реформы налоговой милиции у Данилюка и передал ее Южаниной. Тогда же Южанина анонсировала создание Национального бюро финансовой безопасности - альтернативы СФР.

В начале марта Южанина опубликовала законопроект, которым предложил создать правоохранительный орган со спецстатусом, подотчетный президенту и парламенту.

Подробнее о Нацбюро читайте в статье: "Синдром завтра": почему Порошенко отложил ключевые налоговые реформы

Напомним, президент сообщил, что Налоговый комитет Рады завершил разработку законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности.

Отмечается, что премьер-министр Владимир Гройсман не регистрировал правительственный законопроект, который уже был готов.

Экономическая правда