Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финансовой безопасности
Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
Об этом говорится на официальном сайте ВР.
Национальное бюро финансовой безопасности - правоохранительный орган, который может заменить налоговую милицию.
Напомним, с 1 января 2017 налоговая милиция оказалась вне закона: депутаты ошибочно исключили из Налогового кодекса положения о налоговой милиции. Новый закон, который бы определил правила ее работы, не появился.
В марте 2017 правительство одобрило законопроект о создании ее заменителя - Службы финансовых расследований (СФР). Законопроект о СФР не нашел поддержки на уровне парламента, президента и силовых ведомств.
В декабря 2017 года президент забрал эстафету реформы налоговой милиции у Данилюка и передал ее Южаниной. Тогда же Южанина анонсировала создание Национального бюро финансовой безопасности - альтернативы СФР.
В начале марта Южанина опубликовала законопроект, которым предложил создать правоохранительный орган со спецстатусом, подотчетный президенту и парламенту.
Подробнее о Нацбюро читайте в статье: "Синдром завтра": почему Порошенко отложил ключевые налоговые реформы
Напомним, президент сообщил, что Налоговый комитет Рады завершил разработку законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности.
Отмечается, что премьер-министр Владимир Гройсман не регистрировал правительственный законопроект, который уже был готов.
Экономическая правда