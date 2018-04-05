Гривня укрепилась на межбанке "несмотря на" аукцион НБУ

5 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,01-26,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,01-26,04 гривни;

Евро - 31,87-31,90 гривни;

Российский рубль - 0,4511-0,4519 гривни.

Как сообщалось, НБУ вышел на межбанк с аукционом и выкупил 50 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,0488 гривни.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 5 апреля начались с понижения котировок курса гривни с 26,13-26,16 за доллар до 26,01-26,04 за доллар.

Экономическая правда