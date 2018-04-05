Межбанк открылся существенным укреплением гривни
Четверг, 5 апреля 2018, 11:06
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5 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,06-26,09 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,06-26,09 гривни;
Евро - 31,96-32 гривни;
Российский рубль - 0,4525-0,4536 гривни.
Напомним, 4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,27 гривни за доллар.
Экономическая правда