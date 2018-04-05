Межбанк открылся существенным укреплением гривни

5 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,06-26,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,06-26,09 гривни;

Евро - 31,96-32 гривни;

Российский рубль - 0,4525-0,4536 гривни.

Напомним, 4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,27 гривни за доллар.

Экономическая правда