Міжбанк закрився незначним зниженням гривні

4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,25-26,27 гривні;

Євро - 32,28-32,30 гривні;

Російський рубль - 0,4541-0,4550 гривні.

Нагадаємо, 4 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,21-26,25 гривні за долар.

Економічна правда