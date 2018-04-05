Официальный курс: гривня перешла к укреплению
Четверг, 5 апреля 2018, 09:00
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 26,26 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,24 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5466 гривни.
Напомним, 4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,27 гривни за доллар.
Экономическая правда