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Официальный курс: гривня перешла к укреплению

Четверг, 5 апреля 2018, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 26,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,24 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5466 гривни.

Напомним, 4 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25-26,27 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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