Коломойский хочет отсудить у "Приватбанка" 9 миллиардов - СМИ

Компании, связанные с бывшими владельцами Приватбанка подали к финучреждению 92 иска на 8,913 миллиарда гривен.

Соответствующие данные приведены в презентации банка, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в целом количество поданных к банку исков составляет более 2,9 тысяч на сумму 20,185 млрд грн.

По данным главы правления Приватбанка Александра Шлапака, финучреждение, в свою очередь, подало в суды иски на сумму 23,8 млрд грн.

"Общая сумма претензий по искам, которые мы подали, - 23,8 млрд грн. Это не обязательно бывшие акционеры, но в том числе они там есть", - сказал он.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и его национализацию.

По стостоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

Детальнее о делах на экс-собственников Приватбанка читайте в статье на ЭП.

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