"ВКонтакте" выпал из ТОП-10 наиболее посещаемых сайтов в Украине

Самыми популярными сайтами в Украине являются Google, Youtube и Facebook. Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.

Об этом говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine.

В первую десятку популярных сайтов входят также сайты Olx, "Приватбанка", "Википедии", Prom.ua, онлайн-магазина "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.

Сайт российской соцсети "Вконтакте" выбыл из первой десятки ресурсов, посещаемых украинцами.

После праздников (14 февраля, 8 марта) снизился охват "Розетки", а китайскому маркетплейсу Aliexpress.com весна принесла рост практически на 2%.

Из-за холодов украинцы активно интересовались погодой, тем самым повысив охваты Sinoptik.ua и Gismeteo.ua на почти 3% и 4% соответственно.

Как известно, 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".