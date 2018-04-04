Аудиторы из PwC говорят, что предупреждали Приватбанк о связанных кредитах

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers отразила в финансовой отчетности Приватбанка риски из-за большой части связанных кредитов в портфеле.

Об этом говорится в заявлении PwC на официальном сайте.

Компания утверждает, что аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2013-2015 годы осуществлялся в полном соответствии с международными стандартами.

"В нашем аудиторском заключении по финансовой отчетности Приватбанка за 2015 год было сделано предупреждение по банковским операциям со связанными лицами", - говорится в сообщении.

PwC напоминает, что в начале 2016 года Приватбанк и его ключевые акционеры согласовали с Национальным банком комплексный план реструктуризации.

"30 июня 2016 года, накануне подписания аудиторского заключения за 2015 год, во время встречи с PwC (Украина) представители НБУ подтвердили, что план реструктуризации выполняется по согласованному графику. PwC не владеет информацией касательно выполнению плана реструктуризации после подписания своего аудиторского заключения за 2015 год", - заявили в компании.

"Финансовая отчетность Приватбанка за 2016 год показывает, что до сегодняшнего дня новое руководство банка не пересматривало никаких сумм, указанных в отчетности за 2015 год", - напоминают в аудиторской компании.

По словам представителей PwC, в финансовой отчетности за 2016 год руководство банка отметило, что в течение октября-ноября 2016 года (после предоставления аудиторского заключения за 2015 год) были реструктуризированы кредиты на сумму более 137 миллиардов гривен - с изменением валюты кредитов, процентных ставок, условий погашения и залога по кредитам.

"В конце 2016 года были признаны убытки от обесценивания этих кредитов на общую сумму 135 миллиардов гривен", - заявили аудиторы.

Как сообщалось, 30 марта 2018 в районный суд Никосии Приватбанк подал официальный судебный иск по кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC при проверке финансовой отчетности.

Напомним, Национальный банк исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

В Национальном банке заявляли, что PricewaterhouseCoopers оценивали залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.

Компания была намерена оспорить решение Национального банка об исключении ее из реестра.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку таудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Лондоне.

Экономическая правда