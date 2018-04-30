Bloomberg: Каждую минуту Tesla "сжигает" 6,5 тысяч долларов. Скоро деньги могут закончиться

Существует реальная опасность, что без дополнительного финансирования у компании Tesla в 2018 году могут закончиться деньги.

Об этом пишет Bloomberg.

По подсчетам издания, каждую минуту Tesla сжигает более чем 6,5 тысяч долларов.

Свободный денежный поток - сумма денежных средств, генерируемых компанией после вычета капитальных затрат, была отрицательной в течение пяти последних кварталов.

"Это будет ключевой показатель, на который следует обратить внимание, после публикации Тесла своих финансовых результатов (2 мая - ЭП)", - пишет издание.

"Свой вклад в финансовые трудности компании, вероятно, оказывает продолжающийся наем сотрудников на работу. Компания наращивает количество сотрудников рекордными темпами. Так, за 2017 год их число выросло более чем вдвое", - сообщает Bloomberg.

С 2014 года по 2017 год количество рабочих Tesla выросло более чем в три раза, а доход на одного сотрудника остался на прежнем уровне.

При этом отмечается, что General Motors Co. и Ford Motor Co. приносят примерно в 2,5 раза больше дохода на одного сотрудника.

Как сообщалось, капитализация компании Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электрокара.

Экономическая правда