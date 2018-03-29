Капитализация Tesla за месяц упала на 15 миллиардов долларов

Капитализация компании Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электрокара.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Акции производителя электромобилей упали в цене примерно на 25% с начала месяца. В обращении находится 168,919 млрд акций компании. Исходя из этого количества и рыночной стоимости бумаг, ее капитализация за месяц упала до 43,296 млрд долларов с 57,949 млрд.

Как добавляет агентство Market Watch, такое месячное снижение стало самым резким за всю историю торгов компании. В годовом выражении снижение стоимости Tesla составило 7,5%.

Основатель и генеральный директор компании Илон Маск, который владеет примерно 19,9% ее акций, в результате удешевления ее стоимости лишился примерно 3 млрд долларов.

Во вторник рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг корпоративной задолженности Tesla до "B3" с "B2". Аналитики агентства отметили, что компании придется произвести крупную, краткосрочную докапитализацию, если она хочет погасить задолженность и избежать дефицита ликвидности.

Было указано на большой отрицательный денежный поток (FCF) Tesla и скорый срок погашения бондов компании.

А несколькими днями ранее, в пятницу, в штате Калифорния произошла авария с участием электромобиля компании Tesla Model X. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб.

Ранее в эту среду американский Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование этой аварии. Регулятор отметил, что остается неизвестно, был ли в Model X включен режим автопилота. На этом фоне акции компании дешевели на 8% во вторник и в среду.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.

Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.