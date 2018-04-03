Рада поддержала законопроект о концессии

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8125 "О концессии" за основу.

Об этом сообщается на сайте ВР.

"За" проголосовало 240 народных депутатов.

Как передает "Интерфакс", глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что законопроект, в частности, разграничивает регулирования концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе, концессии.

"При этом право собственности на объект концессии в местной территориальной общины", - уточнил Иваничук.

Он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, концессионного конкурса.

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