Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 3 апреля на уровне 26,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,23 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5668 гривни.

Напомним, 2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Экономическая правда