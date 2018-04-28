У Ахметова заявляют о беспроблемной передаче энергокомплекса киевлянам

Компания "Киевэнерго" завершает первый этап передачи коммунального имущества и перевода персонала в коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба компании на официальной странице в Facebook.

"Предприятие направляет все ресурсы на то, чтобы второй этап этого процесса - передача теплоцентралей (ТЭЦ-5, ТЭЦ-6) и мусоросжигательного завода "Энергия" - прошел с сохранением бесперебойности технологического процесса и максимально комфортно для киевлян", - говорится в сообщении.

В "Киевэнерго" отметили, что компания полностью готова к передаче энергоактивов на баланс КП "Киевтеплоэнерго".

Однако в связи с отсутствием необходимых лицензий и тарифов "Киевтеплоэнерго" пока не может принять генерирующие мощности и завод "Энергия" в управление.

Как сообщалось ранее, КП "Киевтеплоэнерго" должно получить лицензию НКРЭКУ на производство электроэнергии и подготовится к эксплуатации ТЭЦ.

Срок действия договора с ПАО "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года.

Напомним, в 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

КГГА продлевала действие договора до конца отопительного сезона 2017-2018 годов.

К новому отопительному сезону тепловое хозяйство Киева будет готовить уже коммунальное предприятие "Киевтеплосети". Однако, как обнаружилось, у предприятия нет для этого полномочий — нет ни лицензии, ни утвержденных тарифов.

Тем не менее городской совет одобрил выделение свыше 1 млрд грн на поддержание коммунального предприятия в первые месяцы работы.

Экономическая правда