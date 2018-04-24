Киевсовету пришлось продлить договор с "Киевэнерго" Ахметова

Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля 2018 года.

Соответствующее решение поддержал 71 депутат, против проголосовало 14, воздержался один депутат, передает "Интерфакс-Украина".

Изначально проект решения предусматривал продление договора до 30 июня, однако в процессе обсуждения было предложено оставить ТЭЦ и завод "Энергию" в пользовании "Киевэнерго" до 31 августа.

"Необходим резерв времени. Сейчас мы не можем гарантировать, что комиссия (НКРЭКУ – ред) заработает завтра или через неделю (для эксплуатации ТЭЦ компанией "Киевтеплоэнерго" необходима лицензия НКРЭКУ – ред)", - сказал во время обсуждения проекта решения профильный заступник главы КГГА Петр Пантелеев.

"Учитывая технологическую необходимость, я просил бы рассмотреть продление договоров по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия" до 31 августа", - добавил он.

В то же время депутаты Киевсовета не поддержали продление договора на четыре месяца и предложили продлить его до конца июля.

"Мы не сможем успеть сделать этого (перебрать в управление ТЭЦ и "Энергию" – ред) до даты, которая указана в проекте решения. Два месяца (сверх двух, предложенных в проекте решения) – это дополнительная перестраховка, но один месяц – это критически необходимый минимум", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Пантелеев также добавил, что город переберет управление ТЭЦ и заводом раньше окончания срока договора, если представится возможность.

Как сообщалось ранее, КП "Киевтеплоэнерго" должно получить лицензию НКРЭКУ на производство электроэнергии и подготовится к эксплуатации ТЭЦ.

Срок действия договора с ПАО "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года.

Напомним, в 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

КГГА продлевала действие договора до конца отопительного сезона 2017-2018 годов.

К новому отопительному сезону тепловое хозяйство Киева будет готовить уже коммунальное предприятие "Киевтеплосети". Однако, как обнаружилось, у предприятия нет для этого полномочий — нет ни лицензии, ни утвержденных тарифов.

Тем не менее городской совет одобрил выделение свыше 1 млрд грн на поддержание коммунального предприятия в первые месяцы работы.