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Укравтодор завершил ямочный ремонт на трассе Киев-Одесса досрочно

Пятница, 27 апреля 2018, 15:30
 

Аварийный ремонт на дороге М-05 Киев – Одесса должен был быть завершен до 1 мая, однако завершился досрочно.

Об этом Укравтодор сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее пораженных участках полностью перестелен верхний слой дорожного покрытия. В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом.

 

Дорога М-05 эксплуатируется со сверхнормативными сроками и уже давно требует капитального ремонта. В частности, потребность в средствах на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви до Одессы составляет 16 млрд грн.

Автодорога государственного значения М-05 Киев – Одесса является частью международного транспортного европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград – Алексанруполис.

 

Ее протяженность - 504,6 км. М-05 проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Напомним, Укравтодор решил отказаться от проведения ямочного ремонта дорог.

Экономическая правда

Укравтодор
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