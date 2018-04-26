"Укравтодор" отказывается от ямочного ремонта

"Укравтодор" решил отказаться от проведения ямочного ремонта дорог.

Об этом сообщил глава "Укравтодор" Славомир Новак на своей странице Facebook.

По заявлению Новака, все ремонты дорог, которые проводились в Украине в 2017 году, выполнены на хорошем уровне.

"Да, дефекты могут быть — это нормально в любой стране мира. Однако за дефекты в пределах гарантий отвечают подрядчики. Другое дело — аварийные ремонты. Когда сходит снег, в Украине начинается так называемый ямочный ремонт. Это не ремонт по своей сути, это аварийная ликвидация ямочности для обеспечения проезда по дорогам. Временные, крайние меры. Частью нашей стратегии является отказ от таких ремонтов", - отметил глава "Укравтодора".

По его заверениям, сразу отказаться от такого ремонта невозможно.

"Например, в прошлом году благодаря ямочному ремонту был обеспечен проезд по 40 тыс км дорог. Средств, которые мы потратили на это, — нам хватило бы только на 300 км среднего ремонта" — подчеркнул Новак.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

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Экономическая правда