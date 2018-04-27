Курсы валют: гривня укрепилась к доллару и евро
Пятница, 27 апреля 2018, 09:00
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 апреля на уровне 26,23 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,91 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1899 гривни.
Напомним, 26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18-26,21 гривни за доллар.
Экономическая правда