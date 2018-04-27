Курсы валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 апреля на уровне 26,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,91 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1899 гривни.

Напомним, 26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18-26,21 гривни за доллар.

Экономическая правда