Гривня на межбанке укрепилась ко всем валютам
Четверг, 26 апреля 2018, 17:40
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26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18-26,21 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,18-26,21 гривни;
Евро - 31,90-31,94 гривни;
Российский рубль - 0,4168-0,4176 гривни.
Напомним, 26 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,21-26,24 гривни за доллар.
Экономическая правда