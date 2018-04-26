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Гривня на межбанке укрепилась ко всем валютам

Четверг, 26 апреля 2018, 17:40
 

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18-26,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,18-26,21 гривни;

Евро - 31,90-31,94 гривни;

Российский рубль - 0,4168-0,4176 гривни.

Напомним, 26 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,21-26,24 гривни за доллар.

Экономическая правда

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