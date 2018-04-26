ЕС готов дать Украине около 100 миллионов евро на энергоэффективность

ЕС чрезвычайно заинтересован в предоставлении помощи Украине и готов к сотрудничеству в реализации программ, касающихся децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования, помощи переселенцам, культурного обмена.

Об этом сообщил глава Представительства Европейского Союза, посол Хюг Мингарелли, передает Укринформ.

"ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности, децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектору энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около 100 миллионов евро", - отметил Мингарелли.

Напомним, Украина подписала договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским Союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине.

Экономическая правда