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Укр / Рус

ЕС готов дать Украине около 100 миллионов евро на энергоэффективность

Четверг, 26 апреля 2018, 20:15
 

ЕС чрезвычайно заинтересован в предоставлении помощи Украине и готов к сотрудничеству в реализации программ, касающихся децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования, помощи переселенцам, культурного обмена.

Об этом сообщил глава Представительства Европейского Союза, посол Хюг Мингарелли, передает Укринформ.

"ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности, децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектору энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около 100 миллионов евро", - отметил Мингарелли.

Напомним, Украина подписала договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским Союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине.

Экономическая правда

энергоэффективность
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