Госдолг Украины вырос на 600 миллионов долларов

В марте госдолг Украины вырос на 0,8%, или на 600 миллионов долларов до 77,4 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Согласно данным Минфина, в национальной валюте госдолг сократился на 0,73%, или на 15,01 млрд грн до 2,054 трлн грн.

В министерстве отметили, что сокращение госдолга в марте в гривневом эквиваленте произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим.

Государственный долг в марте сократился на 0,48% - до 1,773 трлн грн (в долларах вырос на 1,04% - до 66,79 млрд долларов), в том числе внешний - на 1,38%, до 1,022 млрд грн (в долларах вырос на 0,12% - до 38,51 млрд долларов).

Гарантированный государством долг в марте сократился на 2,27% - до 280,75 млрд грн (в долларах - на 0,78%, до 10,58 млрд долларов), в том числе внешний – на 2,42%, до 267,06 млрд грн (в долларах - на 0,93%, до 10,06 млрд долларов).

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в марте укрепился до 26,54 грн/дол с 26,95 грн/дол, или на 1,5%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/дол.

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов – до 76,31 млрд долларов, а в гривне – на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

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Экономическая правда