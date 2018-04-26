Налоговая доначислила в бюджет 10,3 миллиарда

Государственная фискальная служба по результатам контрольно-проверочной работы в первом квартале 2018 года доначислила к уплате в бюджет 10,3 миллиарда гривен налогов и сборов.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Эта сумма на 6,4 млрд грн, или в 2,6 раза, больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"К проверке отбираются лишь рисковые плательщики. При этом отбор таких субъектов хозяйствования осуществляется автоматически рискоориентированной системой. Для невозможности применения плательщиками новых схем нарушений налогового законодательства система постоянно обновляется", - отметила директор Департамента аудита ГФС Наталья Рубан.

"Так, например, в прошлом году было пересмотрено и усовершенствовано 44 риска, по которым формировались планы на 2017-2018 годы", - добавила она.

В то же время, как отмечается, значительно уменьшено давление на плательщиков за счет сокращения количества мероприятий по контролю: за последние 5 лет почти в 4 раза уменьшено количество выходов до плательщиков для документального подтверждения рисков, определенных при отборе их к проверкам.

Более половины внеплановых контрольных мероприятий проводится не по инициативе органов ГФС, а по другим предусмотренным Налоговым кодексом причинам (в связи с процедурами ликвидации прекращения, реорганизации - 41,9%; назначенных по определению суда (следственного судьи) - 4,2%; по просьбе налогоплательщика - 6,2%).

Напомним, Государственная фискальная служба готовится к вводу в действие нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые граждане имеют право получать без уплаты налогов.

Экономическая правда