Рада сделала шаг к принятию проекта госбюджета-2018

Верховная рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

"Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год" №7000-П поддержали 260 народных депутатов.

Принятый документ предусматривает поручение Кабмину подготовить проект закона о государственном бюджете на 2018 год ко второму чтению с учетом выводов и предложений народных депутатов.

Правительство должно подать на рассмотрение Верховной рады проект бюджета с учтенными предложениями в двухнедельный срок.

Доходная часть госбюджета составит 877,043 млрд гривен, что на 13,7% больше, чем доходы госбюджета 2017 года (770,967 млрд гривен). Из них доходы общего фонда Государственного бюджета составят 811,665 млрд гривен, а доходы специального фонда - 65,378 млрд гривен.

Доходы сводного бюджета вырастут на 15% до 1,1188 трлн гривен.

Расходная часть госбюджета составит 948,129 млрд гривен, что на 12,7% больше, чем доходы госбюджета 2017 (841,102 млрд гривен).

Из них расходы общего фонда Государственного бюджета составят 878,478 млрд гривен, а расходы специального фонда - 69,651 млрд гривен.

С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его дефицит в 2018 году составит 77,9 млрд гривен, что будет равняться 2,4% ВВП.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется на уровне 130,2 млрд гривен, что на 16,932 млрд гривен больше плана на 2017 год.

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2018 году 79,34 млрд гривен.

Обслуживание внешнего государственного долга на 2018 год запланировано в сумме 50,86 млрд гривен.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2018 году, оцениваются на уровне 305,926 млрд гривен, из которых 193,364 млрд гривен - выплаты по внутреннему долгу и 112,562 млрд гривен составляют выплаты по внешнему долгу.

Согласно расчетам общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 1,999 трлн гривен, что равняется 61,5% от ВВП.

Правительство запланировало повышение минимальной зарплаты на 16,3% до 3723 гривен.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет установлен в размере 1700 гривен с 1 января 2018 года, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривни.

В проекте госбюджета заложен прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 2,575 трлн гривен.

На социальные расходы в проекте бюджете запланировано 122,7 млрд гривен.

Из них 55 миллирдов - на субсидии, 57,9 миллиарда на льготы малообеспеченным семьям, 2,7 млрд на закупку домохозяйствами твердого топлива.

Расходы на оборону правительство планирует также увеличить до 5% ВВП, что составляет 164,9 млрд гривен.

Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - до 321,14 млрд гривен. Местные доходы должны быть увеличены до 250,38 млрд, на 36%.

На образование бюджет-2018 предусматривает выделение 217,5 млрд гривен.

На здравоохранение - 112,5 млрд гривен.

44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

Напомним, правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент 15 сентября, как это предусмотрено законодательством.

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Александр Колесниченко, ЭП