S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта Укрзализныци с уровня SD до ССС+ (ограниченный дефолт).

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

"Повышение рейтинга отражает тот факт, что Укрзализныця завершила реструктуризацию существенной доли долгов и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения до 2021 года оговорки о кросс-дефолте по еще неурегулированным обязательствам на 3,9 млрд грн (153 млн долларов) перед местным банком", – указано в документе.

S&P при этом добавляет, что переговоры по неурегулированным обязательствам, которые составляют около 12% долгов предприятия, продолжаются в течение нескольких лет.

Агентство ожидает, что правительство Украины будет пытаться всячески избежать любой процедуры банкротства, в то же время длительные переговоры не влияют на операционную деятельность "Укрзализныци", на ее капитальные расходы и способность обслуживать другие непогашенные долги.

S&P также подтвердило рейтинг указанных еврооблигаций "Укрзализныци" на уровне "ССС+".

Напомним, Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Укрзализныци с СС до SD ("выборочный дефолт") в мае 2015 года. 12 мая 2015 года Укрзализныця заявила о техническом дефолте и намерении начать переговоры о реструктуризации своих обязательств.

Напомним, "Укрзализныця" привлекла инвесткомпании Dragon Capital и Concorde Capitalдля организации коммуникации с инвесторами.

Как сообщалось ранее, в феврале 2016 года держатели еврооблигаций "Укрзализныци" одобрили условия реструктуризации.

Как известно, на момент начала реструктуризации долг госмонополии составлял 37,5 млрд грн, из которых 5 млрд грн – долги перед Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи.

На еврооблигационный займ приходилось 10 млрд грн, оставшиеся 22 млрд грн – долги перед внутренними кредиторами, преимущественно банками. Лишь 25% всех долгов УЗ номинированы в гривне, а три четверти - в валюте (доллар – 72%, евро – 2%).

Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.

Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.