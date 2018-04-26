Компания Колесникова заработала миллиард на свинине

ЧАО "АПК-Инвест" в 2017 году получило чистую прибыль в размере 889,1 миллиона гривен, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход в прошлом году вырос на 37,9% — до 2,664 млрд грн.

"АПК-Инвест" (ТМ "М'ясна весна") — вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины.

Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР, непосредственным владельцем 98% акций ЧАО на конец 2017 года выступало ООО "Укринвест", бенефициарами "АПК-Инвест", согласно госреестру, являются Борис Колесников и его супруга Светлана.

Как сообщает delo.UA, по итогам 2017 года "АПК-Инвест" стал крупнейшим производителем свинины в Украине. В 2017 году компания нарастила поголовье свиней на 4% — до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что сопредседатель партии "Оппозиционный блок", бывший вице-премьер - министр инфраструктуры Борис Колесников и его супруга Светлана планируют поделиться контролем над одним из крупнейших производителей свинины в Украине - ЧАО "АПК-Инвест".

Позже Колесников опроверг эту информацию.