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Официальный курс: гривня теряет позиции

Четверг, 26 апреля 2018, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 26,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,01 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2544 гривни.

Напомним, 25 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24-26,26 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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