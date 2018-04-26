Официальный курс: гривня теряет позиции
Четверг, 26 апреля 2018, 09:00
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 26 апреля на уровне 26,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,01 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,2544 гривни.
Напомним, 25 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24-26,26 гривни за доллар.
Экономическая правда