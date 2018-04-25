Гривня на міжбанку дещо зміцнилася

25 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24-26,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,24-26,26 гривні;

Євро - 31,97-32,00 гривні;

Російський рубль - 0,4205-0,4212 гривні.

Нагадаємо, 25 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.

Економічна правда