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Гривня на міжбанку дещо зміцнилася

Середа, 25 квітня 2018, 17:20
 

25 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24-26,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,24-26,26 гривні;

Євро - 31,97-32,00 гривні;

Російський рубль - 0,4205-0,4212 гривні.

Нагадаємо, 25 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.

Економічна правда

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