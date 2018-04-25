Гривня на міжбанку дещо зміцнилася
Середа, 25 квітня 2018, 17:20
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25 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24-26,26 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,24-26,26 гривні;
Євро - 31,97-32,00 гривні;
Російський рубль - 0,4205-0,4212 гривні.
Нагадаємо, 25 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,25-26,29 гривні за долар.
Економічна правда