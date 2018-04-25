Межбанк: гривня обесценивается на открытии торгов

25 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,25-26,29 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,25-26,29 гривни;

Евро - 32,01-32,06 гривни;

Российский рубль - 0,4257-0,4266 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 25 апреля на уровне 26,17 гривни.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.

Экономическая правда