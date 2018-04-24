ВТБ докапитализирует украинскую "дочку" почти на 100 миллионов долларов

Наблюдательный совет ВТБ принял решение докапитализировать украинский дочерний "ВТБ банк" на 2,58 миллиарда гривен (около 99 миллионов долларов).

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Докапитализация происходит за счет денег, которые были выданы украинскому ВТБ головным банком несколько лет назад в качестве межбанковских кредитов. Таким образом, ВТБ не предоставляет своему банку в Украине новых дополнительных средств. Любые обратные заявления являются ложными и абсолютно не соответствуют действительности", - пояснили в пресс-службе ВТБ.

По завершении докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд гривен, достаточность капитала значительно превысит нормативное значение 10%.

Ранее сообщалось, что ВТБ массово закрывает отделения в Украине и планирует до лета оставить только один или два офиса в Киеве.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

Экономическая правда