Украинский лоукостер не полетит в апреле, как обещал

Украинская авиакомпания SkyUp, которая анонсировала запуск своих рейсов в апреле, не сможет начать полеты в указанное время.

Об этом сообщает avianews.com.

Причиной задержки является отсутствие сертификата эксплуатанта, без которого перевозчик не может выполнять полеты.

SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта в первую неделю мая.

Также смещение графика начала полетов связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия.

"Самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", - заявил директор SkyUp Евгений Хайнацкий.

SkyUp уже зарегистрировала два самолета Boeing 737-800.

Ожидается, что к концу года флот авиакомпании увеличится до четырех самолетов, а в 2022 году - до 12 единиц.

Ранее сообщалось, что с апреля 2018 года национальный авиаперевозчик SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы, а с мая - внутренние и международные регулярные рейсы.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

Рекомендуем почитать: Sky Up. "Взлетит" ли новый украинский авиаперевозчик