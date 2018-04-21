НБУ планирует новую программу с МВФ
Национальный банк Украины планирует подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда в 2020 году.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.
"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - сказано в отчёте.
Как отмечают в Нацбанке, это поможет Украине сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном уровне.
В то же время до 2020 года Нацбанк ожидает поступление от МВФ кредитных траншей общей суммой в 2 миллиарда долларов.
Напомним, без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен.
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Экономическая правда