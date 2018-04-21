НБУ планирует новую программу с МВФ

Национальный банк Украины планирует подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда в 2020 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - сказано в отчёте.

Как отмечают в Нацбанке, это поможет Украине сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном уровне.

В то же время до 2020 года Нацбанк ожидает поступление от МВФ кредитных траншей общей суммой в 2 миллиарда долларов.

Напомним, без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен.

Также МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ.

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Экономическая правда