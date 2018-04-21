Курс биткоина на максимуме за апрель
Суббота, 21 апреля 2018, 11:05
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Курс популярной криптовалюта приблизился к отметке 9000 долларов.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
Криптовалюты находятся в "зеленой зоне".
Цена Bitcoin за последние сутки выросла на 7,89% и составляет 8976 долларов. Ethereum на 8,91 - до 621,65 доллара. Стремительный рост демонстрирует Bitcoin Cash - почти 20% и 1166 долларов.
Напомним, власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран.
Тем временем, ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств.
Экономическая правда