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Курс биткоина на максимуме за апрель

Суббота, 21 апреля 2018, 11:05

Курс популярной криптовалюта приблизился к отметке 9000 долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

 

Криптовалюты находятся в "зеленой зоне".

Цена Bitcoin за последние сутки выросла на 7,89% и составляет 8976 долларов. Ethereum на 8,91 - до 621,65 доллара. Стремительный рост демонстрирует Bitcoin Cash - почти 20% и 1166 долларов.

Напомним, власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран.

Тем временем, ЕС ужесточил контроль за криптовалютами для борьбы с отмыванием средств.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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