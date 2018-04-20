В Крыму хотят создать криптовалютный фонд для обхода санкций

CoinTelegraph

Власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера крымского правительства - постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

"Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - отметил он.

По словам Мурадова, инвестиции зарубежных частных компаний в крымскую экономику - одна из ключевых точек дискуссий, которые будут проходить на Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что российские чиновники также разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.

Экономическая правда