МВФ призвал Украину разделить цены на газ и политику

Украине критически важно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы для дальнейшего продвижения по программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил глава европейского департамента Фонда Пол Томсен, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом, и мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений, касающихся цен на энергоресурсы", - сказал он.

Кроме того, Томсен подчеркнул, что ожидаемая деполитизация, является крайне важной частью программы сотрудничества Украины с МВФ, в том числе очередного пересмотра программы.

В марте Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили, из чего состоит цена на газ для населения.

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