В "Нафтогазе" объяснили, из чего состоит цена на газ для населения

Стоимость газа от общей цены голубого топлива для населения составляет 71%.

Об этом говорится на официальной странице "Нафтогаза" в Twitter.

В частности, согласно данным компании, по состоянию на март 2018 года цена на газ для населения за тысячу кубометров составляет 6,958 тысячи гривен.

Из этой суммы стоимость ресурса составляет 4,942 тысячи (71% от общей стоимости). Еще 1,16 тысячи гривен (16,7%) - это налог на добавленную стоимость.

Кроме того, в цену газа также входят расходы на его транспортировку распределительными сетями (7,4%) и магистральными газопроводами (3,1%), а также наценка поставщика со специальными обязанностями (1,8%).

Багато хто із споживачів запитував у нас, з чого саме складається ціна на газ для населення#цінагазу pic.twitter.com/GETrFU03sx — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 7 марта 2018 г.

Напомним, повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Экономическая правда