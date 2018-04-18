Кабмин определился с макропрогнозом на 2019-2021

Кабмин подготовил проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию).

Копия документа оказалась в распоряжении ЭП.

Бюджетная декларация готовится Министерством финансов и определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на следующий год. С ее подготовки начинается бюджетный процесс.

Согласно декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 млрд гривен, реальный ВВП 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) - 6,5%.

Обменный курс гривни (в среднем за период) - 30,5 грн/доллар.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ - 8,9%.

Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий.

Дефицит государственного бюджета-2019 планируется на уровне 2,2% ВВП.

Предельный объем госдолга - не более 56% ВВП.

Прожиточный минимум будет расти трижды в год. Так с января 2019 он составит 1853 гривны, с июля - 1936 гривен, с декабря 2011 гривен.

Приоритетными задачами в налоговой политике определены следующие шаги:

Пересмотр ставок акциза на алкогольные напитки и экологического налога в зависимости от инфляции.

Продолжение постепенной работы по приближению ставок акцизов на табак до европейского уровня

Обработка вопроса введения налога на выведен капитал.

Проведение переговоров о пересмотре международных договоров об избежании двойного налогообложения с Германией, Францией, Индией, Казахстаном, Черногорией, ОАЭ и Молдовой.

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В отличие от предыдущей бюджетной декларации на 2018-2020 годы Минфин не определил основные показатели государственного бюджета на следующие три года (2019-2021) и потолка расходов главных распорядителей бюджетных средств.

В прошлом году Верховная Рада не приняла бюджетную декларацию.

Ранее ЭП писала о том, что Кабмин сорвал сроки подготовки бюджетной декларации

Галина Калачова, ЭП