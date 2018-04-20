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Официальный курс: гривня снижается

Пятница, 20 апреля 2018, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 20 апреля на уровне 26,22 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,3093 гривни.

Напомним, 19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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