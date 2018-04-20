Официальный курс: гривня снижается
Пятница, 20 апреля 2018, 09:00
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Напомним, 19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 20 апреля на уровне 26,22 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,47 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,3093 гривни.
Напомним, 19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.
Экономическая правда