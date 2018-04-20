Официальный курс: гривня снижается

В тюрьму за "никнейм": как киевский программист попал за решетку из-за интернет-прозвища ЭП поговорила с киевским программистом Антоном Тимохин, который последние полгода доказывал Нацполиции, что он не хакер из преступной киберсети. Как он оказался за решеткой, и будет ли судиться с государством.

Как смартфон следит за вами Маленькие устройства, которые каждый носит в кармане, не только поставляют своим владельцам информацию, но и собирают ее.