Гривня укрепилась на закрытии межбанка

19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19-26,22 гривни;

Евро - 32,41-32,44 гривни;

Российский рубль - 0,4288-0,4296 гривни.

Курс доллара США слабо опускается в паре с евро в ходе торгов. Евро торгуется к 15:47 по киевскому времени в районе 1,2384 доллара против 1,2374 доллара на закрытие прошлой сессии.

Напомним, 19 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,23-26,27 гривни за доллар.

Экономическая правда