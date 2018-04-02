Гривня укрепилась на межбанковских торгах
Понедельник, 2 апреля 2018, 17:05
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2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,16-26,19 гривни;
Евро - 32,24-32,28 гривни;
Российский рубль - 0,4548-0,4559 гривни.
Напомним, 2 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,20-26,24 гривни за доллар.
Как сообщалось, НБУ переходит к проведению интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters.
Экономическая правда