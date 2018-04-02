Гривня укрепилась на межбанковских торгах

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,16-26,19 гривни;

Евро - 32,24-32,28 гривни;

Российский рубль - 0,4548-0,4559 гривни.

Напомним, 2 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,20-26,24 гривни за доллар.

Как сообщалось, НБУ переходит к проведению интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters.

Экономическая правда