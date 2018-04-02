НБУ запускает новый вид валютных аукционов

НБУ переходит к проведению интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Этот функционал предусматривает возможность как для НБУ, так и для других участников рынка мгновенно заключать сделки по купле - продаже иностранной валюты путем или выбора лучшей из анонимных котировок, имеющейся в функционале в определенный момент времени, или введения в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем принимаются контрагентами", - объясняют в Нацбанке.

Функционал Matching будет использоваться для проведения интервенций по двум формам: по лучшему курсу (НБУ выступает "прайс-тейкером"), по единому курсу (НБУ выступает "прайс-мейкером", анонимно предлагая рынку цену).

Как сообщает Нацбанк, функционал Matching будет анонимным.

"Котировки всех участников функционала, в том числе Национального банка, выставляются анонимно, и участники сделки по купле-продаже валюты получают информацию о контрагенте только после заключения сделки", - отметили в НБУ.

В нем сможет принимать участие неограниченное количество участников.

До сих пор в интервенциях в форме запроса наилучшего курса могли участвовать только 20 банков, имевших лучший рейтинг среди участников межбанковского рынка.

Отныне интервенции по запросу лучшего курса могут проводиться двумя путями: путем запроса цены у 20 банков, либо путем выбора лучшей цены в функционале Matching.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ №32 и решением НБУ №182-рш от 29 марта. Документы вступают в силу 2 апреля.

Экономическая правда