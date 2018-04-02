Официальный курс: гривня укрепляется

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 24 копейки, установив его на 2 апреля на уровне 26,30 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,41 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5939 гривни.

Напомним, 30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,22-26,26 гривни за доллар.

Экономическая правда