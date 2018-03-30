Гривня завершает неделю существенным укреплением
Пятница, 30 марта 2018, 18:37
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30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,22-26,26 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,22-26,26 гривни;
Евро - 32,32-32,36 гривни;
Российский рубль - 0,4566-0,4576 гривни.
Напомним, 30 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.
Экономическая правда