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Укр / Рус

Гривня завершает неделю существенным укреплением

Пятница, 30 марта 2018, 18:37
 

30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,22-26,26 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,22-26,26 гривни;

Евро - 32,32-32,36 гривни;

Российский рубль - 0,4566-0,4576 гривни.

Напомним, 30 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,46-26,50 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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