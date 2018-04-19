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Ryanair согласовал с аэропортом Борисполь только один рейс

Четверг, 19 апреля 2018, 19:00

Аэропорт "Борисполь" согласовал с компанией Ryanair рейс Киев-Берлин.

Об этом сообщил глава аэропорта Павел Рябикин, передает Интерфакс-Украина.

"Уже согласовано по времени берлинское направление, оно стартует с сентября. Остальные направления: думаю, ориентировочно к концу мая будем понимать точное время вылетов и прилетов", - сказал он.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов было запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Кроме этого, лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.

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Ryanair Борисполь
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