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Рада підтримала законопроект про концесії

Вівторок, 3 квітня 2018, 18:45

Верховна Рада України прийняла законопроект №8125 "Про концесію" за основу.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"За" проголосувало 240 народних депутатів.

Як передає "Інтерфакс", глава парламентського комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зазначив, що законопроект, зокрема, розмежовує регулювання концесії та інших форм державно-приватного партнерства, спрощує процедуру виділення земельних ділянок для концесійних проектів, встановлює єдину процедуру прийняття рішень у всіх формах державно-приватного партнерства, в тому числі, концесії.

"При цьому право власності на об'єкт концесії в місцевої територіальної громади", - уточнив Іваничук.
 
Він визнав необхідність доопрацювання законопроекту до другого читання, зокрема, щодо концесійного конкурсу.

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концесія
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